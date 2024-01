Vini Jr está próximo de seu retorno aos gramados após quase dois meses fora - Divulgação/Real Madrid

Publicado 02/01/2024 12:33 | Atualizado 02/01/2024 13:06

O Real Madrid divulgou nesta terça-feira (2) a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Mallorca, que acontece na próxima quarta (3), às 15h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Entre os nomes, se encontra o de Vini Jr, que entra na relação de uma partida após quase dois meses.

Vini Jr está recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda, sofrida na derrota da seleção brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias, e deve entrar em campo contra o Mallorca. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, entretanto, afirmou que não sabe se o brasileiro iniciará a partida como titular ou no banco de reservas.

"Ainda não me decidi com Vinicius (se será titular). Preciso conversar com o jogador e os médicos. Nos treinos, mostrou que está muito bem", comentou o treinador.

Além de Vini Jr, Ancelotti também contará com os retornos do meia Arda Güler e do lateral Carvajal. O volante Camavinga e o lateral-esquerdo Mendy devem estar à disposição somente a partir da próxima semana. Militão, Courtois e Alaba, entretanto, sofreram lesões mais severas e não tem previsão para retorno.