Vitor Roque em treino do Barcelona - Divulgação/Barcelona

Publicado 02/01/2024 19:35 | Atualizado 02/01/2024 19:39

Espanha - O Barcelona tem enfrentado problemas no processo de regularização do atacante brasileiro Vitor Roque, novo reforço para a sequência da temporada 2023/2024. Com apresentação marcada para esta quarta-feira (3), o clube deve adiar o evento de encontro com torcedores enquanto tenta resolver o impasse junto à LaLiga.

Isso porque a equipe espanhola vive imbróglio relacionado ao Fair Play Financeiro no Campeonato Espanhol, onde o limite salarial de cada time deve ser a diferença entre a arrecadação total e os gastos com futebol em seu elenco principal. A lesão de Gavi, encaixada como uma exceção, ainda não é o suficiente para novos registros de atletas.

A diretoria do Barcelona tem acordo com a LaLiga para abrir espaço em sua folha salarial com o desfalque da promessa espanhola, de 19 anos, que está fora da temporada. Caso o problema seja resolvido, Vitor Roque poderá estrear já nesta quinta-feira, contra o Barbastro, pela Copa do Rei - mesmo que ainda não seja apresentado.

Vitor Roque foi negociado pelo Athletico-PR por 40 milhões de euros (cerca de R$ 213,4 milhões), mais bônus previstos em contrato que podem render mais 21 milhões de euros em bônus (R$ 112 milhões) aos paranaenses.