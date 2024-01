Fernando, volante do Sevilla, está retornando ao futebol brasileiro - AFP

Publicado 02/01/2024 19:08

Anteriormente na mira do Vasco para 2024, o volante Fernando se aproximou de outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Internacional está próximo de acertar a contratação do jogador de 36 anos.

Além do Vasco e do Internacional, o Cruzeiro também tentava a contratação de Fernando. Entretanto, o Colorado apresentou uma proposta financeiramente mais vantajosa, com dois anos de contrato, e a tendência é que o volante assine com o clube de Porto Alegre. Os dois times, entretanto, aprovaram a postura do atleta, que não "fez leilão" com nenhum dos envolvidos.

O Internacional, entretanto, aguarda Fernando assinar sua rescisão de contrato com o Sevilla, da Espanha, para poder oficializar a sua contratação. A tendência é que isso aconteça nos próximos dias.

Revelado pelo Vila Nova, Fernando está retornando ao futebol brasileiro após 17 temporadas na Europa. No Velho Continente, o volante atuou no Estrela Amadora, de Portugal, Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilla.