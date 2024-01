Beraldo, ex-São Paulo, é o novo reforço do PSG - Divulgação/PSG

Publicado 02/01/2024 18:47

França - Primeiro reforço contratado pelo Paris Saint-Germain para o restante da temporada 2023/2024, o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo chegou ao clube francês sob elogios do técnico Luis Enrique. O ex-jogador do São Paulo treinou pela primeira vez com o elenco nesta terça-feira (2).

"Lucas é o nosso primeiro reforço da janela de inverno (na Europa) e já pode treinar conosco. É importante que os jogadores tenham personalidade, mentalidade lutadora e sejam profissionais, e Beraldo cumpre todos os requisitos. Ele é um jogador muito interessante para o futuro", disse Luis Enrique, em entrevista coletiva.

O PSG está desfalcado do lateral-esquerdo Nuno Mendes e do zagueiro Presnel Kimpembe, lesionados, mas, mesmo assim, Luis Enrique não aponta a chegada de Beraldo como uma movimentação importante com caráter emergencial na janela.

"Podemos estar um pouco apertados em termos de defensores, mas o Nuno e o Presnel vão se recuperar. A chegada de Beraldo responde a uma oportunidade que vimos, em uma janela de transferências complicada. Ele é um jogador que pode ajudar o time, apesar da juventude e da mudança de continente. Nosso objetivo é facilitar ao máximo as coisas para que ele esteja à nossa disposição, mas não há pressa."