Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026 - Odd Andersen / AFP

Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até junho de 2026Odd Andersen / AFP

Publicado 02/01/2024 11:24

Com o contrato recém-renovado com o Real Madrid, o treinador Carlo Ancelotti, que teve seu nome ventilado na seleção brasileira, afirmou que a prolongação de seu vínculo com o clube merengue era o que ele queria. O italiano confirmou o contato de Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo de presidente da CBF, porém afirmou ter dado preferência para a renovação com os espanhóis.

"A realidade é a que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid", iniciou Ancelotti, em entrevista coletiva.

"Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Ednaldo não é mais presidente da confederação. No fim das contas, as coisas foram como queria, que era continuar aqui", complementou.

Ednaldo já havia confirmado a contratação de Ancelotti para a Seleção. A entidade considerava que tinha garantias pelo acerto, mas só poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro, quando faltariam seis meses para o fim do vínculo do técnico com o Real Madrid. Entretanto, o italiano decidiu por prolongar seu contrato com o clube merengue.

A decisão para a CBF definir um novo treinador para a Seleção, porém, deve acontecer ao longo do ano. Diante do impasse que a confederação se encontra com a Fifa por conta da ordem jurídica que destituiu Ednaldo da presidência, a expectativa é que uma nova eleição seja marcada. Os pré-candidatos são Reinaldo Carneiro Bastos e Flávio Zveiter. A partir da nomeação de um dos candidatos, a CBF deve iniciar sua procura por um novo técnico.