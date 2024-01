Bia Haddad foi campeã de duplas no torneio de Adelaide - Kena Betancur / AFP

Publicado 12/01/2024 15:50

Rio - Bia Haddad começou o ano conquistando título no tênis. A brasileira foi campeã de duplas no WTA 500 de Adelaide, jogando ao lado da americana Taylor Townsend. Na decisão, Bia e Townsend venceram a dupla francesa Caroline Garcia e Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Foi a sétima taça de Bia em dez finais disputadas nas duplas. O título conquistado ao lado da americana Taylor Townsend levará a brasileira para o 23º lugar no ranking de duplas. Já a americana conseguiu defender a coroa no WTA 500 de Adelaide, atuando ao lado da brasileira Luisa Stefani.

Após o título de duplas em Adelaide, Bia Haddad inicia a preparação para a disputa do Australian Open. A brasileira será uma das cabeças de chave do torneio e estreia contra a tcheca Linda Fruhvirtova, de apenas 18 anos, 85ª do ranking.