Pep Guardiola e Rogério Ceni ficaram alguns minutos conversando no CT do Manchester CityDivulgação/Bahia

Publicado 12/01/2024 14:24

Pep Guardiola comentou o encontro com a delegação do Bahia, que viajou à Inglaterra para fazer parte da pré-temporada no CT do Manchester City, principal clube do grupo City Football. O treinador brincou com a época em que os brasileiros vieram, já que estão no inverno europeu, e mostrou interesse em uma viagem ao Brasil no futuro.



"Tem sido bom, eles são do City Football e o clube (Manchester City) está focado em ajudar com o que pode, com ideias e sugestões. Mas no fim, Rogério (ceni) tem feito um trabalho muito bom e foi ótimo recebê-los. Talvez não foi a melhor época para vir, primavera ou verão pegariam tempo melhor. Talvez eles nos recompensem e nos convidem a ir ao Brasil", disse o treinador em coletiva nesta sexta-feira (12).



Guardiola também não poupou elogios a Rogério Ceni, atual treinador do Bahia, com quem conversou durante o encontro entre os dois elencos.



"Ele é uma lenda, o que fez como goleiro, e não só por defesas, mas pelos gols que marcou. Ele realmente é uma lenda e foi uma honra para mim conhecê-lo".