Bruno Guimarães é um dos principais destaques do Newcastle, da InglaterraDivulgação / Newcastle

Publicado 12/01/2024 13:50

Rio - Bruno Guimarães tem chamado a atenção nos gigantes do futebol europeu. O meia, de 26 anos, é um dos destaques do Newcastle United, da Inglaterra, na temporada 2023/24, e entrou na mira do Paris Saint-Germain, da França, e do Barcelona, da Espanha, segundo informações da ESPN Brasil.

O Newcastle cogita aproveitar a valorização do brasileiro para negociá-lo. Um dos motivos para abrir mão de um dos principais ativos seria o prejuízo final de 73,4 milhões de libras (cerca de R$ 456 milhões) na temporada 2022/23. O clube inglês precisará gerar receitas por conta do fair play financeiro.

Bruno Guimarães tem um acordo com o clube inglês para ser negociado caso Barcelona ou Real Madrid, da Espanha, em caso de pagamento da multa de 100 milhões de libras. O clube catalão, no entanto, vive em crise financeira. O PSG, por sua vez, estuda entrar na briga a pedido do técnico Luís Enrique.

Recentemente, o Everton foi punido com perda de pontos no Campeonato Inglês após infringir o fair play financeiro. O Nottingham Forest também está sendo investigado e corre risco. Os casos deixaram o Newcastle atento para evitar possíveis punições no futuro.