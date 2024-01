Dorival Júnior foi o nome escolhido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir a seleção brasileira - MARCELLO DIAS

Publicado 12/01/2024 12:49

Rio - Após definir o novo técnico da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, a CBF corre para acertar com um novo coordenador para ajudar Dorival Junior. O presidente Ednaldo Rodrigues deseja contratar um gerente de campo e outro acima da hierarquia do departamento, segundo informações do "ge".

A entidade máxima do futebol brasileiro trabalha com três nomes e pretende anunciar a decisão em breve. A ideia é definir o novo coordenador técnico antes da primeira convocação de Dorival Junior, no dia 1º de março. A primeira lista do treinador será para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 do mesmo mês.

O primeiro nome que surgiu foi de Filipe Luís. O ex-jogador, que se aposentou do futebol recentemente, recusou o convite. A CBF trabalha com outras três opções. O cargo está à disposição desde a demissão de Juninho Paulista, em janeiro de 2023. Além disso, o cargo de gerente também está vago há um ano, desde a saída de Vagner Vivian.

Ednaldo Rodrigues irá realizar uma reunião com Dorival Junior. A palavra do treinador será essencial na reconstrução do departamento. O técnico foi anunciado nesta última quinta-feira (11) para assumir o lugar de Fernando Diniz, que estava dividindo os trabalhos com o Fluminense. O desempenho de Diniz no início das Eliminatórias não empolgou a direção da CBF.