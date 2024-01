Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 12/01/2024 13:42

Rio - Sem Thiago Carpini, que acertou com o São Paulo, o Juventude trabalha para anunciar o seu substituto. De acordo com informações do portal "UOL", o clube gaúcho deseja a contratação de Roger Machado, de 48 anos.

O nome do treinador agradou a direção e a negociação deverá avançar nas próximas horas. Roger Machado está sem trabalhar desde 2022, quando deixou o Grêmio. O técnico comandou o Juventude em 2014 e caso acerte terá sua segunda passagem pelo clube.

Roger Machado tem uma história no Fluminense, clube que atuou como jogador profissional e também trabalhou como treinador em 2021. No Tricolor, como atleta, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, fazendo o gol do título na final contra o Figueirense.