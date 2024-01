Dorival - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 12/01/2024 12:32

Rio - Novo treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior terá três amistosos antes da disputa da Copa América, que irá acontecer a partir do fim de junho, nos Estados Unidos. Porém, a CBF negocia a possibilidade do Brasil realizar ainda mais um jogo preparatório antes do começo da competição. As informações são da "Itatiaia".

O adversário seria o Canadá e a partida aconteceria já em junho, ou no próprio país adversário, ou nos Estados Unidos. A ideia é dar a Dorival mais um teste, antes de sua primeira competição oficial como treinador da seleção brasileira.

Em março, o Brasil jogará contra Inglaterra e Espanha na Europa, e depois em junho, antes do começo da Copa América, irá encarar o México. A Seleção está no Grupo D da competição continental, junto com Colômbia, Paraguai e quem passar da repescagem da Concacaf, entre Costa Rica e Honduras, que também será definida em março.