Thiago Silva - AFP

Publicado 12/01/2024 11:30 | Atualizado 12/01/2024 11:31

Rio - Com contrato até o fim de junho, Thiago, Silva, de 29 anos, tem situação indefinida no Chelsea. O treinador do clube londrino, Mauricio Pochettino, de 47 anos, desconversou sobre uma possível renovação do brasileiro com os Blues.

"Neste momento não estamos conversando com jogadores. É um momento de trabalharmos juntos e tentarmos atuar para obter os resultados. Isso é entre o jogador e o clube decidir o que é melhor", afirmou o treinador.

Na imprensa inglesa existem rumores de que o relacionamento entre Thiago Silva e o argentino não seria dos melhores. Com Pochettino, o brasileiro perdeu o posto de um dos capitães do Chelsea. Além disso, recentemente, o treinador afirmou que o zagueiro "nunca está satisfeito", após uma vitória dos Blues no Campeonato Inglês.

Thiago Silva, de 39 anos, defende o Chelsea desde 2020. O Fluminense tem interesse na contratação do zagueiro, que atuou no clube carioca entre 2006 e 2008, conquistando uma Copa do Brasil.