John Kennedy - Joilson Marconne / CBF

John KennedyJoilson Marconne / CBF

Publicado 12/01/2024 10:30 | Atualizado 12/01/2024 10:32

Rio - Convocado para defender a seleção brasileira no Pré-Olímpico, o atacante John Kennedy, de 21 anos, admitiu sonhar com uma oportunidade na equipe principal, agora treinada por Dorival Júnior, porém, o jogador do Fluminense pregou cautela e foco na conquista pela Seleção Olímpica.

"Quero chegar bem no Pré-Olímpico, fazer um bom campeonato, ganhar um título. Chegar na seleção brasileira principal é o objetivo de qualquer jogador. Mas é estar focado aqui agora, e depois pensar nisso", afirmou em entrevista ao Esporte Espetacular, da Rede Globo.

O Brasil está no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico de 2024, junto junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. A seleção brasileira faz os quatro primeiros jogos em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte. A estreia será no dia 23, contra a Bolívia.