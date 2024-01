Benzema tem sido alvo de críticas em meio à má fase do Al-Ittihad, da Arábia Saudita - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 13/01/2024 20:16 | Atualizado 13/01/2024 20:20

Arábia Saudita - O atacante francês Karim Benzema não se reapresentou no Al-Ittihad, na sexta-feira (12), faltou o treino deste sábado (13) e foi punido pelo técnico Marcelo Gallardo. O jogador está fora da lista do clube para o período de atividades em Dubai, nos Emirados Árabes, durante a pausa do Campeonato Saudita para a Copa da Ásia.

O clube, por sua vez, não se manifestou sobre a situação da principal contratação da temporada. As informações foram publicadas pelo jornal espanhol 'Marca'.

Benzema já havia faltado os últimos três treinamentos do Al-Ittihad em 2023, e a imprensa espanhola noticiou um pedido de dispensa para ir a Madrid.

O atacante tem sido o principal alvo de críticas por parte de torcedores em meio à má fase da equipe comandada por Gallardo, que ocupa apenas a sétima colocação do Campeonato Saudita, com 28 pontos. Após a goleada por 5 a 2 sofrida para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, Benzema sofreu ataques e suspendeu suas redes sociais.