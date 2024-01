Fábio Carille comanda os Santos desde o início da pré-temporada de 2024 - Guilherme Kastner/Santos

Fábio Carille comanda os Santos desde o início da pré-temporada de 2024Guilherme Kastner/Santos

Publicado 13/01/2024 17:53

Após registrar o contrato do técnico Fábio Carille no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Santos entrou em um conflito direto com o V-Varen Nagasaki, que emitiu uma nota oficial neste sábado para criticar a postura do clube paulista na negociação da multa rescisória do treinador. A equipe japonesa considerou a situação como "inaceitável".

"O V-Varen Nagasaki gostaria de informar a todos sobre a situação envolvendo o técnico Fábio Carille e seus auxiliares, Leandro, Dennis e César, neste sábado, diz 13 de janeiro. Ontem, sexta-feira, 12 de janeiro, tivemos uma reunião com o Santos FC sobre esse tema. No começo da reunião, o Santos FC pediu desculpas pelo incidente. Em seguida, o Santos FC, sob a premissa de que o contrato entre o técnico Fábio Carille, os três membros de seu estafe e o V-Varen Nagasaki para a temporada 2024 é válido, falou sobre a difícil situação financeira do clube. Houve, então, um pedido para diminuir o valor da multa rescisória estipulada no contrato", disse o clube japonês, detalhando a negociação com o Santos e se vendo no direito de receber o valor total pela saída do treinador.



"O V-Varen respondeu que o contrato foi concluído de forma válida e que, portanto, não há qualquer razão para aceitar uma redução, deixando claro que iria seguir exigindo o pagamento total da multa estipulada no contrato. Depois, a reunião terminou com o Santos FC recebendo a resposta do V-Varen Nagasaki, prometendo reconsiderar o tema e responder por escrito", completa.



Além de registrar o treinador, o time alvinegro publicou uma nota na qual afirmava que o Santos não era obrigado a arcar com a multa contratual do treinador, que, segundo o clube, tinha contrato com o V-Varen até o final do ano. Esse fato irritou ainda mais os japoneses, que prometeram buscar as "medidas cabíveis" para receber o que acham "justo".



"Nas primeiras horas do sábado, nós confirmamos a divulgação de uma nota oficial do Santos FC sobre Fábio Carille. O mesmo release também menciona que os contratos de Fábio Carille e outros para a temporada 2024 não foram assinados. Isso não é só totalmente contrário aos fatos, mas também completamente diferente da posição adotada pelo Santos FC na reunião de ontem. Isso é absolutamente inaceitável. O V-Varen Nagasaki está extremamente desapontado pelo fato de uma nota como essa ter sido divulgada sem qualquer tipo de respeito pela reunião realizada ontem. Sobre o futuro, o clube vai considerar tomar as medidas apropriadas", garante.



Carille já vai dirigir o Santos na estreia do Paulistão, no dia 20, focado somente no novo trabalho. A multa cobrada pelos japoneses por mais de uma vez deve terminar em batalha nos tribunais, com os paulistas certos que não necessitam mexer nos cofres do clube.