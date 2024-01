Ex-árbitro Cabelada morava em Armação dos Búzios desde a aposentadoria - Repodução/Globo

Publicado 13/01/2024 15:35

Rio - Ex-árbitro do futebol carioca, Luiz Carlos Gonçalves, o "Cabelada", morreu neste sábado (13), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, aos 76 anos. De acordo com familiares, a causa foi um infarto no fim da manhã.

Cabelada integrou o quadro de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro entre as décadas de 1980 e 1990, e ganhou destaque por sua participação na série documental "Doutor Castor", produzida pela Globo.



Em um dos episódios, Cabelada revela tempos sombrios do futebol carioca com grande interferência externa nos jogos. Contando uma das situações inusitadas, o ex-árbitro lembrou de quando Castor de Andrade, contraventor histórico e dirigente do Bangu na época, foi ao vestiário antes do jogo para pressionar o trio que comandaria a partida. Ao fim, quando Cabelada cedeu a pedidos do bicheiro, recebeu de presente um isopor com dezenas de cervejas como gratidão por parte do clube da Zona Oeste.

A carreira de Cabelada teve mais de 400 jogos profissionais apitados. Ao anunciar aposentadoria, se mudou para Armação dos Búzios.