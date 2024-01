Coletiva do técnico Dorival Júnior - Foto: Staff Images/CBF

Publicado 12/01/2024 06:00

Rio - Dorival Júnior foi apresentado, na tarde da última quinta-feira, 11, como o novo técnico da seleção brasileira . Durante a coletiva, o treinador deixou claro que entende o peso que é estar à frente do Brasil e ainda mostrou que seu cargo vai além das quatro linhas. Dorival deixou ótima impressão ao falar pela primeira vez como o comandante da Seleção e, não por acaso, foi aplaudido pelos presentes no auditório da CBF.

Um dos principais problemas da seleção brasileira, hoje, é a relação com a torcida. Os brasileiros estão mais afastados da Canarinho e já não tem mais a mesma proximidade de antigamente. Nesse sentido, logo em seu discurso de abertura, Dorival pregou união e fez uma convocação ao torcedor.

"Estou aqui representando a seleção mais vencedora e campeã do planeta, a que inspirou muitos e muitos no mundo todo, e que tem por obrigação voltar a fazer o mesmo. Futebol brasileiro é muito forte, ele se reinventa. O futebol brasileiro não pode passar por um momento como o que estamos passando. Estou aqui de coração aberto buscando fazer a minha primeira convocação, que é (chamar) o torcedor brasileiro. Que ele passe a viver um pouco mais a sua Seleção, que ele acredite um pouco mais na sua Seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável e que volte a passar credibilidade", disse Dorival.

"Então, peço, de coração, para que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa Seleção, que vivencie a nossa Seleção, como sempre foi. Também convoco a cada um dos senhores, cada um dos profissionais que fazem parte do futebol, que estejam, envolvidos de alguma forma com o futebol. Futebol brasileiro precisa de cada um de vocês, nós não podemos nos dividir. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. A partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro", completou.

Dorival

Pouco depois de chamar o torcedor, Dorival fez um discurso voltado aos atletas que serão convocados no futuro. Ele pediu responsabilidade e entendimento do peso que é vestir a camisa da Seleção. O treinador ainda ressaltou a necessidade de não perder as características de um futebol vistoso e apontou a necessidade da Canarinho voltar a "protagonizar grandes jogos".

"Eu acho que não é nem uma mudança de nomes, o que vem acontecendo de uma maneira gradativa em relação à Seleção que jogou a última Copa. É uma mudança emocional, é uma mudança postural. Uma mudança em que o atleta tem que entender que está aqui vestindo uma camisa muito pesada, uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Nós temos que ter essa consciência. Se nesse instante nós não estamos em uma posição adequada em relação à nossa classificação para mais uma Copa, vamos tentar o máximo para reverter tudo isso", afirmou Dorival.

"Nós primamos por ter um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. Não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltar a protagonizar grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entender um pouco mais o que representa essa Seleção. Acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais suas responsabilidade a partir do momento que convocados. A lição que Zagallo nos deixou tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Ele (atleta) não pode deixar de ter essa gana e essa vontade de querer ganhar a todo momento", completou.

Alinhado com a realidade e decidido a recuperar a confiança do torcedor, a era Dorival Júnior na seleção brasileira está oficialmente inaugurada. No dia 1º de março, ele divulgará a lista dos convocados para os amistosos contra Inglaterra, dia 23, em Wembley, e Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu. Serão os primeiros jogos do novo treinador à frente do Brasil.