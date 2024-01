Galvão Bueno durante a Copa do Mundo do Catar - Reprodução

Publicado 12/01/2024 13:43

Rio - Galvão Bueno aprovou as primeiras palavras de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira . Em suas redes sociais, o narrador destacou a postura firme do treinador em sua chegada e comemorou o fato do Brasil não ser mais comandado por um interino.

"Não temos mais interino, temos um técnico contratado até o fim da Copa 2026. Um novo ciclo. Dorival muito elegante como sempre, foi firme e destacou algumas coisas. Falou em superação, obrigação, apoio, mudanças, Neymar, Zagallo, entre outras coisas", disse Galvão.

"Sobre o apoio, convocou o torcedor brasileiro. Citou os últimos técnicos, que a Seleção não era do Tite, não era do Diniz, do Felipão, do Mano Menezes, do Dunga, frisando que a Seleção pertence ao povo brasileiro. E aí uma coisinha: eu gostaria que não fosse escolhida por uma pessoa só. É sempre o presidente da CBF que escolhe?? Tinha que ser uma coisa mais ampla, já que a seleção é do povo", completou.

Em seguida, o narrador falou sobre as possíveis mudanças na seleção brasileira com o trabalho de Dorival.

"Sobre as mudanças, ele fala mais de técnicas, futebol ofensivo, ativo, essa coisa de número para ele é balela. Adapta o esquema ao time. Defender com o maior número possível e atacar com o maior número possível. Vai tentar que não seja uma seleção frágil defensivamente", destacou Galvão.

"E fala a coisa mais importante: diz que é amigo e admirador do Diniz, mas diz que tem que ser revertida essa situação e esse momento da seleção brasileira. Nós temos que voltar a ser protagonistas! A Seleção tem que voltar a ser protagonista", finalizou.

A primeira convocação de Dorival Júnior acontecerá no dia 1º de março. Os primeiros compromissos do novo treinador com a seleção brasileira serão os amistosos contra Inglaterra, dia 23, em Wembley, e Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu.