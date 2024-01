Renan Lodi em ação pela seleção brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Renan Lodi em ação pela seleção brasileiraLucas Figueiredo / CBF

Publicado 12/01/2024 15:46

Rio - Jogador com passagens pela seleção brasileira, o lateral-esquerdo Renan Lodi deve ser mais um atleta a partir para o futebol saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o defensor, que pertence ao Olympique de Marselha, está com negociações avançadas com o Al-Hilal, clube que conta com Neymar e é treinado por Jorge Jesus.

O clube saudita estaria disposto a desembolsar 20 milhões de euros ( R$ 106,4 milhões) pela contratação de Renan Lodi. Para sua reposição, o Olympique de Marselha estaria acertando a contratação do escocês Josh Doig, que atua no Hellas Verona, da Itália.

Renan Lodi vem sendo titular do Olympique de Marselha. Ele atuou em 24 partidas pelo clube francês na temporada, não tendo marcado nenhum gol, nem feito nenhuma assistência.

Apesar disso, ele vinha sendo convocado por Fernando Diniz para as partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele foi titular pela Seleção nas vitórias sobre Bolívia e Peru e na derrota para a Colômbia.