Ramon Menezes é o técnico da Seleção OlímpicaEl Mehdi Belmekki/CBF

Publicado 12/01/2024 14:50

Rio - O lateral-direito Matheus Dias está fora do Torneio Pré-Olímpico. O jogador sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda no treino da última terça-feira (9), na Granja Comary, e foi cortado da seleção brasileira pré-olímpica.

Matheus Dias já deixou a Granja Comary. A comissão técnica de Ramon Menezes avalia a necessidade de convocar outro jogador para o lugar. Desde o anúncio da convocação, a lista do treinador já passou por oito mudanças.

Outra preocupação da comissão técnica é em relação ao meia-atacante Gabriel Pirani. O jogador não treinou pelo terceiro dia consecutivo por conta de uma tendinite no joelho esquerdo. Ele tem realizado trabalhos de força física e redução de impacto.

O Brasil estreia no Torneio Pré-Olímpico no dia 23, contra a Bolívia. O torneio será realizado na Venezuela. A seleção brasileira está no Grupo A junto com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A Seleção também enfrentará a Colômbia, no dia 26, Equador em 29, e Venezuela no dia 1º de fevereiro.