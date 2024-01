Lucas Fernandes vestiu a camisa do Botafogo em 2022 e 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Fernandes vestiu a camisa do Botafogo em 2022 e 2023Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/01/2024 15:11

Rio - Devolvido pelo Botafogo ao fim da última temporada, o meia Lucas Fernandes, do Portimonense, de Portugal, acertou com o Cuiabá. O jogador, de 26 anos, vai assinar com o Dourado por empréstimo até o final de 2024.

Revelado pelo São Paulo, Lucas Fernandes foi negociado com o time português em 2018. Emprestado ao Botafogo nas duas últimas temporadas, o meio-campista disputou 60 partidas pelo clube carioca, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

Lucas Fernandes viveu altos e baixos com a camisa do Botafogo. Foi pela importante na arrancada do segundo turno em 2022, sob o comando de Luís Castro, mas acumulou problemas físicos e perdeu espaço no elenco em 2023.

Reformulando seu elenco, o Cuiabá buscava um meia central para armação de jogadas desde a saída de Pablo Ceppelini. As informações são do site "ge"