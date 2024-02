Deley no Campeonato Carioca de 1983 - Reprodução

Publicado 02/02/2024 16:24

Rio - Criado para valorizar a memória do futebol e resgatar sua poesia perdida, o Museu da Pelada vai promover uma série de bate-papos entre craques. Chamado de “Encontro de Gigantes”, o evento acontecerá sempre às terças-feiras, a partir das 19h, na Cobal do Humaitá, e será aberto ao público, que poderá conhecer seus ídolos. O primeiro encontro será entre Deley e Marco Antônio, que marcaram época no Fluminense.

Graças ao perfil democrático da pelada, todos têm seu momento de brilhar no Museu, idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese: de gandulas a dirigentes, de árbitros a torcedores fervorosos, de ex-jogadoras a árbitras. “O futebol não é feito apenas de talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado”, afirma Pugliese.

Com uma plataforma de conteúdo robusta, que conta com mais de mil matérias e entrevistas, o Museu da Pelada registra encontros inesquecíveis com figuras icônicas da história do futebol e das peladas – o berço de todos os craques. A missão vai além de preservar a história, agindo no presente e garantindo que o legado continue significativo para as gerações futuras. "Para mim, a função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol!", diz o fundador.