Kylian Mbappé - AFP

Publicado 04/02/2024 17:25

Rio - Os rumores de acerto de Kylian Mbappé, de 25 anos, com o Real Madrid estão cada vez mais quentes. De acordo com informações da ESPN, o francês irá abrir mão de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 535 milhões) para deixar o PSG e mudar de ares.

A imprensa europeia vem aumentando os rumores de que dessa vez realmente Mbappé irá atuar pelo Real Madrid. O jornal francês "Le Parisien" e a publicação alemã "Bild" cravaram que o atacante irá assinar pelo clube espanhol ao fim de junho, quando se encerra seu vínculo com o PSG.

O jornal espanhol "Sport" divulgou que um possível acerto com Mbappé traria consequências a Vini Jr. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, entende que não há espaço para os dois na mesma equipe e planejaria vender o brasileiro para ter uma reserva financeira para atender os pedidos do francês.



Revelado pelo Flamengo, Vini Jr chegou ao Real Madrid em 2019 e se tornou peça fundamental no clube espanhol há duas temporadas e meia. O brasileiro renovou seu vínculo com o maior campeão europeu até junho de 2027.