Matheus Cunha marcou três gols na vitória do Wolverhampton sobre o Chelsea - Divulgação/Wolverhampton

Publicado 04/02/2024 16:48

Inglaterra - A 23ª rodada da Premier League foi especial para o atacante brasileiro Matheus Cunha, que acumula convocações para a seleção brasileira. Os três gols marcados na vitória do Wolverhampton sobre o Chelsea, por 4 a 2, renderam muitos elogios por parte do técnico Gary O'Neil.

Matheus Cunha chegou a nove gols e seis assistências na atual temporada da Premier League e tem sido peça importante dos Wolves, que tentam se aproximar na tabela em busca de uma vaga em competições continentais.

"Ele é um cara fantástico. Sempre teve qualidade, sabemos que ele tem. Ele é tão humilde e trabalhador, tudo o que trabalhei nele foi sua compreensão das situações. Um hat-trick na Premier League significa muito sobre as melhorias que ele tem feito", iniciou O'Neil, sobre Matheus Cunha.

O centroavante demorou a engrenar pelo clube inglês e chegou a ser criticado pelos torcedores. No entanto, na metade da temporada 2023/2024, ele já caiu nas graças da torcida ao ser destaque e conduzir o time ao meio da tabela de classificação.

"A maior parte do meu trabalho com ele tem sido colocá-lo mais nas áreas certas. Ele melhorou, mas ainda há espaço. Ele marcou dois no ano passado e já está com quatro este ano. Seu objetivo deve ser continuar envolvido em gols e certifique-se de que seus números sejam bons. O resto do jogo dele é muito bom, ele é um garoto talentoso", completou.