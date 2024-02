Rômulo, meia do Novorizontino, está na mira do Botafogo e do Palmeiras - Divulgação/Novorizontino

Rômulo, meia do Novorizontino, está na mira do Botafogo e do PalmeirasDivulgação/Novorizontino

Publicado 04/02/2024 13:23

Rio - Na mira do Botafogo para o meio-campo, Rômulo, do Novorizontino-SP, abriu negociações e pode reforçar o Palmeiras no início da temporada. O jogador de 22 anos é um dos destaques da equipe paulista, e a transação pode girar na casa de R$ 6 milhões.

Rômulo foi um dos destaques do Novorizontino na última Série B, quando o clube do interior paulista disputou uma vaga na elite até a última rodada. Em 2023, foram 51 jogos, com 11 gols marcados e nove assistências. Neste ano, são cinco jogos até aqui.

De acordo com a "UOL", o Verdão está preso em detalhes e, por isso, ainda não conseguiu concretizar a chegada do meio-campista.

O Botafogo já tinha recebido o "ok" de Rômulo para avançar em uma possível contratação, mas não avançou até o momento. A SAF, nas últimas semanas, focou na chegada do atacante Luiz Henrique, na busca por um lateral-direito e por um volante.