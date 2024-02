Seleção pré-olímpica de Ramon Menezes foi muito mal - Joilson Marconne/CBF

Publicado 16/02/2024 11:43

coordenador Branco também está de saída.

A péssima campanha da seleção brasileira pré-olímpica, que ficou fora da Olimpíada de Paris-2024 , levou a CBF a fazer mudanças nas categorias de base. A principal delas é a demissão de Ramon Menezes, técnico do sub-20 e muito criticado pelo desempenho do time sub-23. O

O fracasso na busca por uma das duas vagas para os Jogos, assim como as péssimas atuações, foram determinantes para a decisão. Além disso, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, optou por cuidar das duas demissões antes da ampla reformulação que acontecerá com a chegada de Rodrigo Caetano, o novo diretor do departamento de futebol da CBF. As informações foram divulgadas primeiro pelo site 'Uol', e confirmadas por O Dia.



Os técnicos das seleções sub-17 (Phelipe Leal) e sub-15 (Dudu Patetuci) também não ficarão.



O trabalho de Ramon



Contratado nos primeiros meses de 2022, Ramon Menezes foi campeão do Sul-Americano sub-20 e do Pan-Americano, com o sub-23, ambos disputados em 2023.



Mesmo sem grandes trabalhos na carreira, assumiu interinamente a seleção brasileira principal após a saída de Tite. Foram três jogos, com derrotas para Senegal e Marrocos, e vitória apenas sobre Guiné. O desempenho fez a CBF desistir de mantê-lo, para contratar Fernando Diniz para assumir nos primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em 2024, a seleção sub-20 não teve bom desempenho no Mundial da categoria, apesar de ter chegado às quartas de final. Acabou eliminada por Israel, ao perder por 3 a 2.

E no Pré-Olímpico, o sistema de jogo e as péssimas atuações, com poucas jogadas ofensivas, geraram muitas críticas. No quadrangular final, a seleção brasileira perdeu para Paraguai e Argentina e terminou em último lugar.