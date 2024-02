João Gomes marcou dois gols na vitória do Wolverhampton sobre o Tottenham por 2 a 1 - BEN STANSALL / AFP

Publicado 17/02/2024 16:54 | Atualizado 17/02/2024 16:59

Rio - O volante João Gomes brilhou no Campeonato Inglês. O ex-jogador do Flamengo marcou duas vezes na vitória do Wolverhampton sobre o Tottenham por 2 a 1, neste sábado (17), em Londres, pela 25ª rodada da competição. Kulusevski descontou para o time londrino.

Foi uma partida equilibrada. Em boa fase, o time do brasileiro Richarlison tentou se impor diante da própria torcida, controlou a posse de bola e criou mais chances, mas cedeu espaços. João Gomes abriu o placar na etapa inicial. O Tottenham empatou no início do segundo tempo, mas cedeu mais um gol e foi derrotado.

Revelado pelo Flamengo, João Gomes foi vendido para o Wolverhampton em janeiro do ano passado por 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 milhões na cotação da época). O volante soma 35 jogos, três gols e uma assistência pelo clube inglês.

Com a vitória, o Wolverhampton chegou aos 11 pontos e ocupa a 11ª colocação no Campeonato Inglês. Já o Tottenham, por sua vez, é o quinto, com 47. O time londrino volta a campo no dia 2, contra o Crystal Palace, em casa, enquanto o Wolves encara o Sheffield, em casa, no dia 25.