Salah brilhou na goleada sobre o Brentford - AFP

Salah brilhou na goleada sobre o Brentford AFP

Publicado 17/02/2024 12:17

Inglaterra - O Liverpool não quer deixar a liderança do Campeonato Inglês escapar. Neste sábado, com brilho de Salah, goleou o Brentford por 4 a 1, no G Tech Community Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Além de se isolar na ponta, joga nova pressão sobre Manchester City e Arsenal na briga pelo título.

Com a vitória, a segunda consecutiva, o Liverpool chegou aos 57 pontos e assegurou a liderança por mais uma rodada, mesmo em caso de vitória dos seus principais adversários. O Brentford, por sua vez, continua estacionado nos 25, mas, por enquanto, não corre sérios riscos de rebaixamento.

O egípcio Salah foi novamente o grande destaque da partida, com direito a gol e assistência. Voltando de lesão, após um mês afastado dos gramados, o craque não precisou dos 90 minutos para liderar o Liverpool rumo a mais uma vitória. No Campeonato Inglês, foram 21 jogos, 15 gols e nove assistências.

O primeiro tempo foi mais disputado. O Liverpool tinha o domínio, mas não encontrava espaço, até que contou com o talento de seus astros para decidir o duelo. Diego Jota deu passe sensacional para Darwin Núñez, que deu uma cavadinha para superar Flekken e fazer 1 a 0.

Apesar de sofrer o gol, o Brentford continuou fazendo jogo duro e chegou a ameaçar o Liverpool, que foi muito superior no segundo tempo, quando envolveu o adversário e não o deixou respirar. Aos nove minutos, Salah achou Mac Allister dentro da área. Ele cortou a marcação e deu um leve toque para ampliar.

O Liverpool continuou amassando o adversário até que aos 22, Salah deixou o seu. O egípcio, que teve a atuação muito comemorada por Jürgen Klopp, aproveitou-se de uma falha defensiva do rival, para recuperar a bola e disparar em direção ao gol. Dentro da área, chutou na saída do goleiro.

O Brentford diminuiu aos 30, em um rebote de Ivan Toney, mas não conseguiu diminuir a intensidade do Liverpool, que fez o quarto aos 41. Gakpo recebeu de Luis Diz e chutou com precisão para dar números finais ao duelo. O time visitante só não fez o quinto no fim, pois a cabeçada de Van Dijk ficou no travessão.

O Liverpool volta a campo na quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), frente ao Luton Town, no Anfield. Já o Bretford enfrenta o West Ham na segunda-feira (26), às 17h, no Olímpico de Londres.