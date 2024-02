Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Fateh - Divulgação/Al-Nassr

Publicado 17/02/2024 20:59

Rio - A estrela de Cristiano Ronaldo brilhou na vitória do Al-Nassr. Com gol do craque português, o time comandado pelo técnico Luís Castro venceu o Al-Fateh por 2 a 1, neste sábado, no Al-Awwal Stadium, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. O luso-brasileiro Otávio marcou o outro gol da equipe, enquanto Al-Najdi descontou.

O Al-Nassr jogou diante da própria torcida e se impôs desde o início. Com o controle da partida, o time do técnico Luís Castro saiu na frente do placar com Cristiano Ronaldo, aos 17 minutos do primeiro tempo. O Al-Fateh reagiu e empatou com Al-Najdi, aos 29. Já na etapa final, o luso-brasileiro Otávio desempatou a garantiu os três pontos.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou aos 49 pontos e segue na caça ao líder Al-Hilal, que tem 53. O Al-Fateh é o sétimo, com 29. O Al-Nassr volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), contra o Al-Feiha, da Arábia Saudita, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Na ida, Cristiano Ronaldo marcou o gol da vitória por 1 a 0.