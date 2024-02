Didi em ação pelo Flamengo no NBB - Matheus Maranhão

Publicado 17/02/2024 22:15

Rio - Flamengo e Vasco venceram mais uma no NBB. O Rubro-Negro venceu o Brasília por 86 a 74, alcançou a 22ª vitória da temporada e assumiu a liderança do campeonato. Já o Cruz-Maltino superou o Bauru por 81 a 76 e, agora, ocupa o quarto lugar na classificação.

O Flamengo não teve dificuldades para vencer o Brasília. O ala Gui, que anotou 19 pontos, foi o cestinha do jogo. Já o Vasco sofreu, mas conseguiu vencer o Bauru numa partida que foi decidida nos minutos finais. O cestinha foi o ala Marquinhos, com 24 pontos.

Líder do NBB com 22 vitórias e quatro derrotas, o Flamengo volta a quadra no dia 29, às 20h (de Brasília), contra o Mogi, no Maracanãzinho. Já o Vasco terá mais tempo de descanso e encara a mesma equipe, no dia 2, às 18h, em São Januário.