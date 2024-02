Yago Dora venceu a etapa da WSL em Saquarema em 2023 - Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/02/2024 21:34

Rio - O Brasil foi bem representado na segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Italo Ferreira, Caio Ibelli, Yago Dora e Miguel Pupo garantiram vaga na segunda rodada de Sunset Beach, no Havaí. Já Gabriel Medina, Deivid Silva e Samuel Pupo vão disputar a repescagem.

Caio Ibelli foi o primeiro brasileiro a garantir vaga na segunda rodada. Ibelli venceu os americanos Kelly Slater e Barron Mamiya com somatório de 14,17 pontos. Italo Ferreira também a bateria com 13,00 pontos, superando o havaiano Ian Gentil e o australiano Jacob Willcox.

Já Yago Dora e Miguel Pupo garantiram vaga com o segundo lugar nas suas baterias. Dora fez 8,17 pontos e foi superado pelo japonês Kanoa Iagarashi com somatório de 11,00. Pupo, por sua vez, somou 13,77 e ficou em segundo, na frente do irmão Samuel com 10,93. O sul-africano Jordy Smith venceu com 15,50.

Por fim, Gabriel Medina e Deivid Silva se juntaram a Samuel Pupo na repescagem. Medina fez 10,60 pontos e foi superado pelo sul-africano Matthew McGillivary e o havaiano Eli Hanneman. Já Deivid, por sua vez, somou 8,47 e foi derrotado pelo australiano Jack Robinson e o americano Crosby Colapinto.