João Fonseca passou a ocupar o 437º lugar no ranking mundial, melhor posto da carreira - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/02/2024 11:45

Rio - Com a vitória sobre o francês Arthur Fils, na primeira rodada do Rio Open, o brasileiro João Fonseca subiu 218 posições no ranking mundial. O tenista de 17 anos, inclusive, passou o experiente espanhol Rafael Nadal, atual 652º colocado. O jovem, agora, ocupa o 437º lugar, melhor posto da carreira.

Após a vitória, João Fonseca celebrou o avanço no ranking, mas disse estar focado somente nos jogos neste momento: "Enquanto estou em competição, não mexo nas minhas redes sociais, para ficar focado. Sei que (a subida) é um grande passo e fico feliz, mas ainda não acabou. Quero cada vez mais".

O brasileiro se tornou o primeiro tenista nascido em 2006 – ou depois – a vencer em um campeonato de nível ATP.

Se vencer o chileno Cristian Garín nas oitavas de final, João Fonseca terá a chance de entrar no Top 300. O compatriota mais bem colocado, no momento, é Thiago Wild, que aparece na 82ª posição. O duelo será nesta quinta-feira (22), às 20h20, na Quadra Guga Kuerten.