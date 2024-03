Yago é destaque do Nova Iguaçu neste início de temporada - Vitor Melo / Nova Iguaçu

Publicado 17/03/2024 08:00

Rio - Um dos destaques do Nova Iguaçu na campanha histórica no Campeonato Carioca é o meia Yago. Sem espaço no Fluminense, o jovem de 22 anos viu na Laranja Mecânica da Baixada a oportunidade de ter sua primeira experiência como profissional e foi emprestado pelo Tricolor. Com bons números - marcou três gols e deu três assistências em nove jogos -, o meia admite que não esperava iniciar tão bem sua trajetória.

"Começar dessa maneira não imaginava. Sabia sim, que conseguindo demonstrar meu futebol, as coisas aconteceriam, mas fico feliz por mostrar a todos o meu valor e potencial. Acredito que é fruto de muito trabalho. Feliz por ser com a camisa do Nova Iguaçu", disse em entrevista a O DIA.

Yago tem um privilégio em sua vida que poucos possuem. Dois personagens ajudam o meia se tornar um profissional melhor. O primeiro é o pai, Iranildo, velho conhecido do futebol carioca, com passagens por Botafogo, onde foi campeão brasileiro em 1995, e pelo Flamengo, onde conquistou três estaduais e uma Copa Mercosul. O jovem segue os passos do ex-jogador, que vem se mostrando satisfeito com o desempenho.

"Ele confia muito no meu futebol, ao longo desses anos ele tem me ensinado bastante, me dá sempre confiança pra fazer o que tenho feito. Ele está muito contente com o que tem acontecido, com os meus bons jogos. Mas ele mesmo me diz pra entrar em campo e me divertir. Só isso", revelou o meia do Nova Iguaçu.

Além dos conselhos do pai Iranildo, Yago possui no Nova Iguaçu seu segundo grande mentor. O ex-jogador Andrezinho - com passagens por Internacional, onde é ídolo, Flamengo, Botafogo e Vasco - é coordenador do clube da Baixada Fluminense desde 2019 e constantemente aconselha os jogadores mais jovens do elenco, incluindo o camisa 11.

"Com a experiência que tem, ele me mostra alguns atalhos que usou na carreira, maneiras corretas de agir durante o jogo. Maneiras de explorar meu ponto forte e onde conseguir ajudar o time com as minhas características em campo."

Apoio do técnico Carlos Vitor

Aliado à boa fase de Yago está o bom trabalho do treinador Carlos Vitor. O comandante do clube da Baixada Fluminense vem surpreendendo e é um dos nomes para ficar de olho no futuro.

O estilo de jogo veloz, ousado e imprevisível fizeram com que o Nova Iguaçu competisse com os grandes clubes do Rio, principalmente no primeiro jogo da semifinal do Carioca, quando foi amplamente superior ao Vasco, no empate em 1 a 1. Características da forma como o time da Baixada joga já foram comparadas aos estilos de Diniz e Guardiola, incluindo a preocupação do treinador com a saúde mental dos jogadores e a capacidade de recuperá-los para elevar o nível do grupo.

Para Yago, o comandante tem uma característica que o diferencia dos demais e o ajudou a se destacar:

"Saber encaixar cada um exatamente no jogo que ele quer. A gente treina bastante e acaba fixando as ideias dele na nossa cabeça, tornando mais fácil a execução no jogo. A confiança que ele nos passa é fundamental para podermos cumprir da melhor maneira possível tudo que ele nos ensina no dia a dia."

Yago e Nova Iguaçu preparados para a pressão

Para a partida decisiva da semifinal do Carioca, a Laranja Mecânica da Baixada terá de enfrentar a torcida vascaína em peso no Maracanã - mais de 60 mil -, apesar de ser o mandante. Além disso, a possibilidade do Nova Iguaçu atingir um grande feito e chegar à final do Carioca pela primeira vez em sua história podem acabar gerando pressão ao elenco.

Algo que Yago se diz preparado, assim como os companheiros.

"Acredito que a principal coisa que devemos ter em mente é fazer o que temos feito com total confiança. Tudo que treinamos tem nos dado excelentes resultados e nos fez ter essa campanha histórica. A pressão vem, mas, fazendo o que a gente sabe de melhor, tudo dá certo", completou.

Como teve melhor campanha na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu joga neste domingo (17), às 16h, com a vantagem do empate, após o 1 a 1 na ida. Já o Cruz-Maltino precisa vencer o confronto de volta para carimbar a vaga na final.

*Matéria do estagiário Lucas Dantas, sob supervisão de Hugo Perruso