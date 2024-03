Xavi, do Barcelona, orienta o time durante jogo da Liga dos Campeões - Lluis Gene/AFP

Publicado 16/03/2024 22:30

Espanha - O técnico Xavi, do Barcelona, acredita que o PSG é o favorito no confronto entre os dois times nas quartas de final da Liga dos Campeões. Na entrevista coletiva concedida neste sábado, 16, ele justificou seu ponto de vista ao lembrar do momento do Paris Saint-Germain e o poderio econômico para fazer contratações.

"Talvez sim, talvez o papel de favorito fosse mais para o PSG, para além da história das duas equipes, é verdade que temos mais Ligas dos Campeões do que eles. Mas o momento do PSG, sobretudo a nível económico, de poder contratar jogadores, se olharmos o que eles gastaram esta temporada em comparação com o que nós gastamos, a situação não é a mesma", disse Xavi.

A partida de ida entre Barcelona e PSG está marcada para o dia 10 de abril, em Paris. Já a volta para o dia 16, em Barcelona. Quem levar a melhor enfrenta na semifinal o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.

"A equipe está muito motivada, ontem assistimos todos ao sorteio juntos e as pessoas estão positivas e felizes em competir contra qualquer um. Enfrentamos o Paris, um dos rivais mais difíceis e temos que provar nosso valor em campo. É muito fácil falar e depois não fazer. Falar em campo é o momento decisivo da temporada e o que temos que fazer é demonstrar o nosso talento e o nosso valor em campo. Nada mais", completou o treinador.