Foden e Bernardo Silva se abraçam em vitória do Manchester City contra o Newcastle - Darren Staples / AFP

Publicado 16/03/2024 17:14

Inglaterra - O Manchester City foi dominante no Etihad Stadium e avançou às semifinais da Copa da Inglaterra. Neste sábado (16), os comandados de Pep Guardiola bateram o Newcastle sem dificuldades pelo placar de 2 a 0, em atuação brilhante quanto ao estilo de jogo ofensivo. Os gols da partida foram marcados pelo meia português Bernardo Silva.

Os números da partida mata-mata mostraram extrema superioridade dos Citizens. Foram 16 finalizações contra apenas duas do rival, e cerca de 800 passes trocados contra apenas 300. Um verdadeiro sufoco na cidade de Manchester.

A situação foi resolvida ainda na primeira etapa, com lances parecidos. Aos 12, Bernardo Silva recebeu livre na entrada da área, invadiu, limpou para a direita e finalizou. A bola desviou na marcação e encobriu o goleiro Dubravka. Depois, aos 31, o português recebeu novamente pela direita, cortou para o meio e bateu de canhota. O zagueiro Botaman colocou a cabeça na bola e tirou do alcance do goleiro do Newcastle.

A semifinal da FA Cup também já conta com o Coventry City, que eliminou o Wolverhampton. Neste domingo, Chelsea e Leicester se enfrentam, e Manchester United e Liverpool farão clássico de encerramento das quartas de final - os confrontos serão definidos em sorteio.