Kellyn Acosta celebra gol da vitória do Chicago Fire - Michael Reaves / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Kellyn Acosta celebra gol da vitória do Chicago FireMichael Reaves / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 16/03/2024 22:05

Estados Unidos - O Chicago Fire contou com a ajuda do vento para vencer o Montréal por 4 a 3 no Soldier Field, neste sábado, 16, em partida da Major League Soccer (MLS). Numa jogada de desespero para buscar o triunfo aos 54 minutos do segundo tempo, Kellyn Acosta, que estava no campo de defesa, deu um chutão para frente. O vento "carregou" a bola por mais tempo no ar, e o goleiro acabou encoberto.

"É por isso que chamam (Chicago) de cidade do vento", brincou o perfil da MLS nas redes sociais.

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY



Stoppage-time scenes in Chicago! pic.twitter.com/8vZQppXIHL — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024

A equipe de Illinois, aliás, perdia a partida por 3 a 1 até a reta final do segundo tempo. O cenário mudou com a expulsão de Raheem Edwards, aos 37 minutos. Chicago aproveitou a superioridade numérica e buscou o empate com gols aos 39 e 50 minutos. Aos 54, Kellyn Acosta contou com o apoio do vento para garantir a virada.