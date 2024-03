Yago, armador do Estrela Vermelha e da seleção brasileira de basquete - Reprodução

Publicado 16/03/2024 18:42

Sérvia - Um dos grandes nomes da seleção brasileira de basquete, o armador Yago sofreu uma grave lesão durante partida do Estrela Vermelha de Belgrado, da Sérvia, pela Euroliga. O jogador sofreu uma concussão e fraturou o nariz ao levar uma cotovelada de Bonzie Colson, jogador do Maccabi Tel Aviv, e precisará passar por cirurgia.

Os exames feitos após a partida apontaram um ponto de afundamento na parte frontal do crânio, e o procedimento foi marcado para terça-feira (19).

Com a lesão, Yago pode desfalcar o Estrela Vermelha por até 15 dias, o que passa longe de comprometer sua presença no Pré-Olímpico de Basquete, na Letônia, na primeira semana de julho.

O Brasil vê no Pré-Olímpico a última chance de classificação para os Jogos de Paris. Eliminado na segunda fase da Copa do Mundo de Basquete Masculino, a equipe de Gustavo de Conti fica no grupo ao lado de Camarões e Montenegro, e tem a Letônia, anfitriã, em seu caminho.