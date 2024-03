Wembley será palco da final da Eurocopa - Divulgação

Publicado 16/03/2024 15:51

Rio - Neste sábado, 16, a CBF informou que os ingressos do setor visitante para o jogo entre Inglaterra e Brasil, no Wembley Stadium, estão esgotados. A venda teve início na última sexta, e o preço do ticket variava entre 35 e 45 euros (R$ 190,20 e R$ 224,50 aproximadamente).

A entidade também comunicou que todos os ingressos adquiridos serão enviados aos torcedores até o dia 21 de março. As entradas são nominais e intransferíveis. É, portanto, proibida a revenda para terceiros.

Inglaterra e Brasil medirão forças no próximo sábado, 23, a partir das 16h (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres. A partida marca a estreia do técnico Dorival Júnior à frente da seleção brasileira.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo);



Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);



Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras);



Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);



Atacantes: Endrick (Palmeiras), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).