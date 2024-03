O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco acontecerá no Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco acontecerá no MaracanãLeandro Amorim / Vasco

Publicado 16/03/2024 20:05

Rio - Flamengo e Fluminense estão escalados para se enfrentaram no Maracanã, a partir das 21h deste sábado, 16, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro irá a campo com o mesmo time da ida, enquanto o Tricolor terá mudanças. Confira abaixo:

FLAMENGO

Tite escalou o Flamengo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

FLUMINENSE

Já o Tricolor não contará com Paulo Henrique Ganso e Germán Cano. O meia está entregue à transição para voltar a treinar. Já o segundo está em tratamento no CT Carlos Castilho por causa de uma entorse. Thiago Santos, expulso na ida, é outro que está fora.

A boa notícia fica pelo retorno de André, que entra na zaga. Na lateral direita, Diniz conta com Guga, mas optou por improvisar o atacante Marquinhos na função.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Marquinhos, Manoel, André e Marcelo; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Jhon Arias, Keno e John Kennedy.