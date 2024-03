Momento em que Rodrigo Muniz abre o placar para o Fulham no jogo contra o Tottenham - Henry Nicholls/AFP

Publicado 16/03/2024 16:31 | Atualizado 16/03/2024 16:32

Inglaterra - Em dia inspirado de Rodrigo Muniz, o Fulham venceu o Tottenham por 3 a 0 no estádio Craven Cottage, neste sábado, 16, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro, que é cria das categorias de base do Flamengo, balançou as redes duas vezes. Sasa Lukic fez o outro gol do jogo.

Muniz, aliás, vive grande fase no Fulham. Contabilizando o jogo deste sábado, o atacante soma sete gols marcados e uma assistência dada nas últimas sete partidas que disputou.

Com o resultado, o Fulham chegou aos 38 pontos e aparece na 12ª colocação da Premier League. Já o Tottenham tem 53 e fica estacionado na quinta colocação.

AGENDA

Por causa da data Fifa do mês de março, o Campeonato Inglês ficará paralisado nas próximas duas semanas. Assim, o Fulham volta a campo apenas no dia 30 de março (sábado), para enfrentar o Sheffield United. A bola rola a partir de 12h (de Brasília), em Bramall Lane. A partida é válida pela 30ª rodada da Premier League.



Já o Tottenham recebe o Luton Town no Tottenham Hotspur Stadium, no mesmo dia e horário. O jogo também é válido pela 30ª rodada da competição.