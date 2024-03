Rodada deste fim de semana do Campeonato Espanhol terá bola especial em campanha contra o racismo - Divulgação / LaLiga

Publicado 16/03/2024 12:15

Espanha - A LaLiga promove uma série de ações de conscientização sobre discriminação racial na 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Na última semana, o brasileiro Vini Jr foi mais uma vez algo de ofensas da torcida do Atlético de Madrid , que o chamou de chimpanzé antes de duelo com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões.