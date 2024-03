Flamengo de Rossi ou Fluminense de Arias: só um chega à final do Campeonato Carioca - Fotos de divulgação de Flamengo/Divulgação Fluminense

Publicado 16/03/2024 07:00

A definição do primeiro finalista do Campeonato Carioca passará em especial por dois jogadores neste sábado (16), às 21h (de Brasília). Para, que venceu a ida da semifinal por 2 a 0 , basta Agustín Rossi seguir sem sofrer gol em 2024. Já o, que não contará com Germán Cano e Ganso , dependerá de um dia inspirado de Jhon Arias para

A vantagem rubro-negra já seria enorme em condições normais, por ter a vantagem no empate no placar agregado dos dois confrontos. Só que o desempenho defensivo aumenta ainda mais as chances. Sem levar gol em jogos oficiais em 2024, o elenco principal igualou o recorde de jogos seguidos sem ser vazado no último clássico - 10, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979 - e pode superá-lo agora.



Goleiro dessa defesa intransponível, Rossi conta com uma temporada mais tranquila graças aos companheiros. Nas nove partidas que disputou, ele precisou fazer apenas 11 defesas, sendo que no máximo duas em jogo (contra Fluminense na primeira fase, Boavista e Vasco). No primeiro jogo da semifinal, não precisou defender.



Isso porque o Flamengo não tem deixado a bola chegar próximo à sua meta. Aquando o argentino esteve em campo, sendo que a maioria foi para fora ou bloqueada. E assim, Rossi também pode quebrar um recorde pelo clube , que pertence a Cantareli, de 959 minutos sem sofrer gols naquele período do fim da década de 70. O argentino está a 84 minutos da marca porque em uma dessas 10 partidas de 2024 do Rubro-Negro, quem atuou foi Matheus Cunha.

principal responsável pela construção ofensiva da equipe tricolor. Herói do título da Recopa, com dois gols, o colombiano soma quatro em oito jogos, além e uma assistência. Além disso, cria em média 2,4 chances claras por partida. Esse é o tamanho desafio que o Fluminense terá neste sábado e por isso precisará muito de Arias, único jogador da história do clube a marcar em todas as competições oficiais , e que é o. Herói do título da Recopa, com dois gols, o colombiano soma quatro em oito jogos, além e uma assistência. Além disso, cria em

O momento de Jhon Arias contrasta com o baixo desempenho ofensivo do Fluminense na temporada. O colombiano parece num ritmo diferente dos companheiros, sendo a principal válvula de escape do time. O jogador tem uma média de 1,7 finalizações por jogo, sendo quase uma no alvo (0,9).

Em outras palavras, Arias tem sido mais eficiente que os demais companheiros. Cano, por exemplo, tem uma taxa de conversão de 10%, enquanto o colombiano está com 17%. O argentino finaliza quase cinco vezes por jogo em média e tem o mesmo número de gols. Por isso, o Fluminense precisará muito de seu 'motorzinho' no clássico deste sábado.