Ciro Immobile, da Lazio, foi agredido em frente a escola do filho - Tiziana FABI / AFP

Publicado 15/03/2024 19:40 | Atualizado 15/03/2024 20:03

Rio - O atacante Ciro Immobile, da Lazio, foi vítima de agressão nesta sexta-feira (15), em frente a escola do filho. O jogador foi agredido por um grupo de torcedores da própria equipe, de acordo com informações do jornal italiano "La Repubblica". Ele estava acompanhado de sua mulher Jessica e do filho Mattias, de quatro anos, que também foram vítimas de agressões verbais.

Não é a primeira vez que Ciro Immobile sofre com o grupo de torcedores. O jogador sofreu agressão verbal na última semana, enquanto estava no carro com o filho a caminho da escola. A família tem recebido muitos ataques nas redes sociais por conta das notícias que o jogador teria liderado um boicote ao técnico Maurizio Sarri, que se demitiu nesta semana.

A defesa do jogador comunicou que ele vai processar os veículos responsáveis pelas difamações que lesaram a imagem profissional e pessoal. Immobile é capitão da Lazio e o maior artilheiro do clube com 206 gols. A Lazio ocupa o nono lugar no Campeonato Italiano e foi eliminada para o Bayer de Munique, da Alemanha, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.