Publicado 15/03/2024 17:06 | Atualizado 15/03/2024 17:14

Rio - Escolhido como árbitro da partida de volta entre Flamengo e Fluminense, sábado (16), às 21h (de Brasília) , Wagner do Nascimento Magalhães possui algumas polêmicas apitando o clássico entre as duas equipes. Em nove Fla-Flus comandados por ele, quatro possuem reclamações por sua atuação, todas pelo lado do Tricolor.

Em 2015, Fred foi expulso pelo árbitro, que apitava seu terceiro Fla-Flu na carreira, após o centroavante reclamar de uma suposta falta cometida pelo lateral Anderson Pico, em jogo vencido pelo Rubro-Negro por 3 a 0. O cartão vermelho revoltou o ídolo tricolor, foi às câmeras dizer que o "Campeonato Carioca tinha que acabar", declaração que acabou ficando marcada.

Dois anos depois, em 2017, na final do Estadual do Rio, os jogadores do Fluminense reclamaram bastante de uma falta de Réver no zagueiro Henrique, em lance que acabaria originando o gol de empate do Flamengo naquela partida, mas que não foi dada por Wagner Magalhães. Já no final do duelo, Diego Cavalieri seria expulso e logo depois o Rubro-Negro viraria a final e sairia do Maracanã como campeão, vencendo por 2 a 1. Alguns torcedores do Tricolor insinuaram que o árbitro teria feito um gesto comemorando o segundo gol do clube da Gávea.

Em 2022, durante o primeiro jogo da final do estadual, vencido pelo Fluminense por 2 a 0, Wagner anulou um gol legal marcado por Willian Bigode. O impedimento foi marcado antes da conclusão da jogada, impedindo a revisão do VAR no lance.



O episódio mais recente foi no ano passado, também em mais uma decisão de Carioca entre Flamengo e Fluminense, jogo que terminou com a vitória do clube da Gávea por 2 a 0. Na ocasião, o clube das Laranjeiras reclamou bastante da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. Na opinião dos tricolores, o juiz expulsou Samuel Xavier por falta em Ayrton Lucas de forma equivocada. Eles alegaram que lateral-direito deveria ter sido advertido apenas com cartão amarelo.

Em outro lance, Léo Pereira cometeu falta em Jhon Arias próximo da grande área, onde aparentava ser o último homem da defesa, mas recebeu apenas o cartão amarelo.

Na zona mista, após a partida, o zagueiro David Braz disse que o árbitro comentou com ele depois do jogo que não expulsou Léo Pereira porque David Luiz e e Fabrício Bruno estavam na mesma linha e poderiam impedir a finalização de Arias.

Flamengo e Fluminense se enfrentam no segundo jogo da semifinal do Carioca, neste sábado (16), às 21h, no Maracanã. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem a vantagem da igualdade por ter conquistado a Taça Guanabara, o Rubro-Negro só fica fora da decisão se for derrotado por três gols de diferença.