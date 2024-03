Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Foto: Thais Magalhães/CBF

Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira femininaFoto: Thais Magalhães/CBF

Publicado 15/03/2024 18:03

Rio - O técnico Arthur Elias convocou nesta sexta-feira (15) a seleção brasileira feminina para a SheBelieves Cup, torneio anual disputado nos Estados Unidos. A lista anunciada conta com os retornos de Marta, do Orlando Pride, e Cristiane, do Flamengo.

"Viemos recentemente de uma competição que foi muito importante para a seleção brasileira, a Copa Ouro, com um formato muito parecido com os jogos Olímpicos. Tenho certeza de que a seleção saiu muito mais forte dessa competição. O resultado não veio com o título, mas foi mais uma fase que nos deixou a convicção de que o caminho traçado está sendo bem feito e executado pelas jogadoras", disse Arthur Elias.

A convocação foi marcada por uma renovação no grupo em nova fase de testes para formação do elenco, como já havia adiantado o treinador, que manteve apenas nove jogadoras do grupo que foi vice-campeão da Copa Ouro da Concacaf, na derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos.

O Brasil estreia na SheBelieves Cup no dia 6 de abril na semifinal contra o Canadá. Estados Unidos e Japão farão o outro duelo por uma vaga na decisão do curto torneio internacional.

Confira a lista de convocadas para a seleção brasileira feminina:

Goleiras: Lorena (Grêmio), Gabi Barbieri (Flamengo) e Thainá (América-MG)



Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians) e Yasmim (Corinthians)



Zagueiras: Antônia (Levante-ESP), Lauren (KC Current-EUA), Tarciane (Corinthians) e Thaís Ferreira (Tenerife-ESP)



Meias: Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP), Angelina (Orlando Pride-EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Luana (Orlando Pride-EUA) e Vitória Yaya (Corinthians)



Atacantes: Cristiane (Flamengo), Gabi Portilho (Corinthians), Jaqueline (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride) e Priscila (Internacional)