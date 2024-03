Arsenal usou meião do Chelsea em jogo pelo Campeonato Inglês Feminino - Divulgação/WSL

Publicado 15/03/2024 20:41

Londres - O time feminino do Arsenal foi a campo nesta sexta-feira (15) para o clássico com o Chelsea pela Women’s Super League (WSL), o Campeonato Inglês, e protagonizou cena inusitada. Por conta de um problema no kit de uniformes para o jogo, as representantes dos Gunners precisaram atuar com meiões das rivais, da cor preta e com uma faixa azul.

O Arsenal levou para o Stamford Bridge apenas meiões brancos do uniforme principal (camisa vermelha e short branco). Para resolver o problema, membros da comissão técnica foram às pressas em uma loja oficial do Blues, no estádio, e compraram com conjunto de meiões para entregarem ao elenco relacionado.

A partida foi válida pela 16ª rodada e teve atraso de cerca de 30 minutos devido ao problema. Em campo, o Chelsea, líder, venceu por 3 a 1 com gols de Lauren James e Sjoeke Nüsken (duas vezes). O Arsenal descontou na reta final com gol contra de Catarina Macario.

Nas redes sociais, após a partida, o Chelsea provocou as rivais com a frase: "Londres é azul e suas meias também."