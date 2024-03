Brahim Díaz é jogador do Real Madrid - Divulgação/X @realmadrid

Rio - Brahim Díaz rebateu o técnico da seleção espanhola após escolher jogar por Marrocos. O meio-campista do Real Madrid destacou o carinho que recebeu da seleção marroquina e pontuou que não fez pressão para ser convocado para a Espanha antes de optar pelos Leões do Atlas .

"São dois países que amo. Tenho raízes marroquinas através da minha família. Decidi assim. Eles me deram uma oportunidade, têm o mesmo desejo que eu, me deram carinho e amor. Não pressiono ninguém, me dedico a jogar e mostrar coisas em campo, sempre fiz isso e agora não vou mudar", disse Brahim, ao Universo Valdano.

O QUE DISSE LUIS DE LA FUENTE?

A decisão de Brahim Diaz foi tomada no início desta semana. Logo depois, o técnico da seleção espanhola, Luis De La Fuente, afirmou respeitar a escolha do atleta. No entanto, também disse que o mais importante para ser convocado é "querer, sem exigências nem obrigações".

"Respeito a posição dele, cada um é livre de tomar as suas decisões. Para mim, há sempre três máximas para ser selecionado: primeiro é que ele possa jogar na seleção; segundo é que ele queira fazê-lo; e terceiro é que o treinador o selecione. O mais importante é querer, sem exigências nem obrigações, com direitos e obrigações iguais. Não falei com ele. Chamo ou não chamo e as pessoas fazem o que acham que têm de fazer. Tenho a certeza de que fui eu quem mais o selecionou. Tenho um grande respeito por ele e desejo-lhe o melhor. Respeito total e absoluto", disse o treinador da Espanha.

BRAHIM DÍAZ

Brahim Abdelkader Díaz nasceu em Málaga, no sul da Espanha. Ele é filho de mãe espanhola e pai marroquino.

Ele chegou a jogar pela seleção espanhola na base. Além disso, em 2021, foi chamado para duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O meia, porém, ficou no banco de reservas em ambos os jogos.

De acordo com a Fifa, o atleta perde o direito de optar por outra nacionalidade após disputar uma partida oficial. Como Brahim não entrou em campo, pôde fazer a troca para vestir a camisa do Marrocos.