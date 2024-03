Taça da Série D do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/03/2024 21:53

Rio - Em reunião com os 64 clubes participantes da edição de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a formação dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O regulamento seguirá o das últimas edições, com oito grupos separados por região, e terá início no dia 28 de abril. O Rio de Janeiro tem três representantes: Audax, Portuguesa e Nova Iguaçu, que ficam na mesma chave nestes moldes.

Se classificam para o mata-mata os quatro melhores colocados de cada grupo, e os semifinalistas garantirão vaga na Série C de 2025. A grande final está prevista para o dia 29 de setembro.

Na última edição, a Portuguesa ficou por um jogo de conquistar o acesso à Terceira Divisão. A Lusa empatou em 1 a 1 fora de casa nas quartas de final com o Caxias, mas perdeu por 1 a 0 em casa, no Luso-Brasileiro, e adiou o sonho para o ano do centenário do clube. O Nova Iguaçu também participou, mas não avançou da fase de grupos - em 2023, o Resende foi o outro clube do estado.

Nova Iguaçu e Audax conseguiram a participação na Série D por conta de suas campanhas no Cariocão da última temporada. Ao lado da Portuguesa, que confirmou a vaga ao conquistar a Copa Rio, eles formam o Grupo A6 com Itabuna-BA, Real Noroesta-ES, Serra-ES, Democrata-MG e Ipatinga-MG.

Veja todos os grupos do Brasileirão Série D 2024:

Grupo A1: Humaitá-AC, Rio Branco-AC, Manauara-AM, Manaus-AM, Princesa do Solimões-AM, Trem-AP, Porto Velho-RO e São Raimundo-RR.



Grupo A2: Maranhã-MA, Moto Club-MA, Águia de Marabá-PA, Cametá-PA, River-PI, Fluminense-PI, Altos-PI, Tocantinópolis-TO.



Grupo A3: Atlético-CE, Maracanã-CE, Iguatu-CE, Sousa-PB, Treze-PB, América-RN, Poriguar de Mossoró-RN e Santa Cruz-RN.



Grupo A4: ASA-AL, CSE-AL, Jacuipense-BA, Juazeirense-BA, Retrô-PE, Petrolina-PE, Itabaiana-SE e Sergipe-SE.



Grupo A5: Brasiliense-DF, Real Brasília-DF, Anápolis-GO, Crac-GO, Iporá-GO, União-MT, Mixto-MT e Capital-TO.



Grupo A6: Itabuna-BA, Real Noroesta-ES, Serra-ES, Democrata-MG, Ipatinga-MG, Audax-RJ, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu-RJ.



Grupo A7: Pouso Alegre-MG, Patrocinense-MG, Costa Rica-MS, Maringá-PR, Água Santa-SP, Inter de Limeira-SP, Santo André-SP e São José-SP.



Grupo A8: Cascavel-PR, Cianorte-PR, Avenida-RS, Brasil de Pelotas-RS, Novo Hamburgo-RS, Barra-SC, Concórdia-SC e Hercílio Luz-SC