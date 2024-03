Seleção brasileira feminina foi vice-campeã da Copa Ouro da Concacaf - Leandro Lopes/CBF

Seleção brasileira feminina foi vice-campeã da Copa Ouro da ConcacafLeandro Lopes/CBF

Publicado 15/03/2024 21:11

Rio - A seleção brasileira feminina está de volta ao top-10 do ranking da Fifa, que foi divulgado nesta sexta-feira (15). O time comandado por Arthur Elias foi vice-campeão da Copa Ouro da Concacaf, perdendo para os Estados Unidos por 1 a 0, e a campanha no torneio fez o Brasil subir uma posição na lista, ultrapassando a Coreia do Sul.

O torneio foi o primeiro de Arthur Elias no comando da Seleção. O técnico convocou o elenco para a disputa da SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, no dia 6 de abril. O Brasil jogará a semifinal contra o Canadá, enquanto Japão e Estados Unidos disputarão uma vaga na decisão do outro lado da chave.

As norte-americanas chamaram atenção na atualização do top-10 por parte da Fifa. Mesmo com o título, perderam pontos e caíram do segundo para o quarto lugar, a pior posição da história do país no futebol feminino. A Espanha, campeã da Liga das Nações, segue no topo.

Veja o top-10 do ranking da Fifa no futebol feminino:

Espanha (2085,96 pontos)

Inglaterra (2021,41)

França (2018,81)

Estados Unidos (2011,20)

Alemanha (2005,24)

Suécia (1998,57)

Japão (1982,52)

Holanda (1951,81)

Canadá (1950,89)

Brasil (1946,58)