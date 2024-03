Robinho em campo na época em que jogava pelo Santos - Ivan Storti/divulgação

Publicado 15/03/2024 22:02 | Atualizado 15/03/2024 22:03

Rio - Condenado na Itália a nove anos de prisão por violência sexual, Robinho alegou ter provas de que é inocente. A declaração foi dada em entrevista à jornalista Carolina Ferraz, da Record. A entrevista completa irá ao ar no programa "Domingo Espetacular".

"Por que só eu estou respondendo por isso? Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas", disse Robinho.

CASO ROBINHO

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão.

A mais alta corte da Itália já encerrou qualquer possibilidade de recurso após as derrotas Robinho em todas as instâncias. Desde então, a Itália pede a extradição para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu porque o Brasil não extradita cidadãos.

Apesar disso, ele pode cumprir a pena no Brasil. O pedido de homologação da sentença será julgado na próxima quinta-feira, a partir das 14h. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) transmitirá ao vivo pelo YouTube.



O julgamento acontecerá em sessão da Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos da casa. Em caso de maioria simples, ou seja, oito votos a favor, o jogador cumprirá a condenação no Brasil. O vice-presidente do Tribunal, Og Fernandes, presidirá a sessão e só votará em caso de empate. O relator é o ministro Francisco Falcão.

Existe a possibilidade de que haja pedido de vista, caso em que o julgamento é suspenso e retomado em outra data. Nesse cenário, o prazo para o retorno é de até 60 dias corridos, que pode ser prorrogado por mais 30.